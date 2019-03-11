Son Dakika Haberleri: Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına 3 Tutuklama

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına 3 Tutuklama

1 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Edirne'de Göçmen Kaçakçılığına 3 Tutuklama, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 30 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan- Malkara yolu üzerinde yaptıkları denetimlerde, şüphe üzerine 2 aracın sürücülerini durdurdu. Araçlarda yapılan aramada Afganistan, Pakistan, Bangladeş, İran ve Filistin uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler B.T., A.K. ve K.S. gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen B.T., A.K. ve K.S. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

- Edirne

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:53 Kaynak: DHA

Polis, Yunanistan, Keşan, Edirne, Güncel
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