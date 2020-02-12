Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama - Son Dakika

Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

6 saat önce

EDİRNE'nn Keşan ilçsinde, jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Edirne'de göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama, System.String[]

EDİRNE'nn Keşan ilçsinde, jandarma tarafından durdurulan 2 araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 3 organizatör tutuklandı.

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Küçükdoğanca köyünde durumundan şüphelendiği 2 aracı durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı 2 araç, jandarmanın takibi sonucu durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 5 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen A.S.T., Ö.İ. ve A.P. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:42 Kaynak: DHA
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