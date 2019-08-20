Son Dakika Haberleri: Edirne'de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen
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Edirne'de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen

1 saat önce

Edirne'de, 'hudut kartalları' olarak piyade birlikleri ve jandarma ekiplerinin, üç gün içerisinde yaptığı denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollara yurt dışına kaçmak isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de göçmene geçit yok; 3 günde 489 kaçak göçmen, System.String[]
Edirne'de, 'hudut kartalları' olarak piyade birlikleri ve jandarma ekiplerinin, üç gün içerisinde yaptığı denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollara yurt dışına kaçmak isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de, 'hudut kartalları' olarak piyade birlikleri ve jandarma ekiplerinin, üç gün içerisinde yaptığı denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollara yurt dışına kaçmak isteyen 489 düzensiz göçmen yakalandı. Söz konusu denetim ve kontroller sırasında, yakalanarak gözaltına alınan şahıslar arasında bulunan 2 göçmen kaçakçısı da tutuklanarak, cezaevine konuldu. - EDİRNE
Jandarma, Piyade, Edirne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:03 Kaynak: İHA
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