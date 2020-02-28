Edirne'de göçmenler yunanistan sınırına yürüyor - Son Dakika
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Edirne'de göçmenler yunanistan sınırına yürüyor

6 saat önce

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyorSURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için...

Edirne'de göçmenler Yunanistan sınırına yürüyor

SURİYE'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan Türk silahlı Kuvvetleri'ne yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin muhtemel yeni mülteci baskısını taşıyamayacağı ifade edildi. Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama yönünde karar aldığı haberinlerinin ardından Edirne'de göçmen hareketliliği yaşanmaya başladı.

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

Edirne'de göçmenler yunanistan sınırına yürüyor

Yunanistan, Türkiye, Edirne, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:27 Kaynak: DHA
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