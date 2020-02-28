Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (3) - Son Dakika

SINIRI KAPATAN YUNANLILAR, GÖÇMENLERE GAZ BOMBASI ATTI

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan tampon bölgeye geçerek bekleyişlerini sürdüren göçmenlere, sınır kapısını otobüsler ile kapatan Yunan askerleri, gaz bombası attı. Yunan askerlerinin, Türkiye'ye geri dönmelerini sağlamak amacıyla yaptığı gaz bombalı müdahalede aralarında çocuklar ve kadınların da olduğu bazı göçmenler fenalaştı. Bu anlarda, bölgeden art arda patlama sesleri gelirken, göçmenler ağaçlık alanlara kaçarak kurtulmaya çalıştı.

Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından göçmenler, tampon bölgede bekleyişlerini sürdürmeye devam ediyor.

Beyza GÜLER-Ali AKSOYER-Feridun AÇIKGÖZ-Can EROK/EDİRNE,