Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (5) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (5) - Son Dakika

Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (5)

18 dakika önce

GECEYİ YAĞMUR ALTINDA GEÇİRDİLERTürkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi.

Edirne'de göçmenlerden sınıra akın (5), System.String[]

GECEYİ YAĞMUR ALTINDA GEÇİRDİLER

Türkiye'den Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, belli noktalara kadar otobüs ve taksilerle geldi. Göçmenler, tarla ve yol kenarlarından yürüyerek Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde sınır kapısındaki göçmen sayısı giderek arttı.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ise göçmenlere zor anlar yaşattı. Pazarkule sınır kapısında toplanan göçmenler, geceyi yağmur altında geçirdi. Soğuk ve yağmurlu havaya rağmen sınırı terk etmeyen göçmenler, tarlalarda ateş yakarak ısınmaya çalıştı.

YARDIMSEVER VATANDAŞ SİMİT VE MEYVE SUYU DAĞITTI

Ticaretle uğraştığını söyleyen ve zor durumda olan göçmenlere destek olmak amacıyla simit ve meyve suyu dağıtan Mustafa Hatipoğlu, "Buradaki insanlar perişan durumdalar. Bu akşam gördük. Bazısının ayakkabısı yok, bazısı aç. Dayanışma zamanı. Birlik olma zamanı. Şehitlerimiz var, çok üzülüyoruz. Burada bir çok insan var. Gördük ki insanlar zor durumda. İnsanlık namına bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüm. Soğukta çoğu hasta olacak. Allah yardımcıları olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sınıra gelen göçmenlerden detaylar

-Ateş yakıp ısınan göçmenlerden detaylar

-Yağmurda ıslanan göçmenlerden detaylar

-Genel detaylar

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Haver-Kamera: Semih ŞAHİN - Huzeyfe ÖZDEMİR/ EDİRNE,


Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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