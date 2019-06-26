Son Dakika Haberleri: Edirne’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı
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Edirne’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı

32 dakika önce

Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Edirne’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:58 
Meriç, Edirne, Ekonomi
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