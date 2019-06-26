Edirne’de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, 30 yaralı
32 dakika önce
Edirne'nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 08:58
'nin Meriç
ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
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