Son Dakika Haberleri: Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı
Son Dakika Dünya Haber

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı

15 dakika önce

Edirne’nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 göçmen hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı, System.String[]
Edirne'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Artezyen Caddesi'nde meydana gelen kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın duvara çarptığı kaydedildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08 
Meriç, Edirne, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti Futbolcu Joao Maleck karıştığı trafik kazasında, kendi düğününe giden çiftin ölümüne sebep oldu Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! Cuma gününe kadar devam edecek Fethiye'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 09:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]