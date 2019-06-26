Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü, onlarca yaralı
15 dakika önce
Edirne’nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 göçmen hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:08
'nin Meriç
ilçesinde göçmenleri taşıyan kapalı kasa bir ticari panelvanın kaza yapması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti.
Artezyen Caddesi'nde meydana gelen kazada, kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın duvara çarptığı kaydedildi.
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