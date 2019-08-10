Son Dakika Haberleri: Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı
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Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı

48 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 10 düzensiz göçmen yaralandı.

Edirne'de göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı: 10 yaralı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesindeki trafik kazasında 10 düzensiz göçmen yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 YB 2216 plakalı hafif ticari araç, Beyendik Kavşağı'nda refüje çarparak savruldu. Yol kenarındaki yağmur suyu toplama kanalına düşen araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen Pakistan ve Bangladeş uyruklu 10 düzensiz göçmen yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:24 Kaynak: AA
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