- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi - Son Dakika
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- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

6 saat önce

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

EDİRNE - Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.

Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi

Karaağaç, Edirne, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
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