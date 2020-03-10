Son Dakika › Genel › - Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi - Son Dakika
- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
6 saat önce
- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:16 Kaynak: İHA
- Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye koronavirüs önlemi
EDİRNE - Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, koronavirüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.
Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde koronavirüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
Son Dakika Tekirdağ'da iki kuyuda daha doğal gaz bulundu Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?