Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi - Son Dakika

Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.



Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. - EDİRNE