Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi - Son Dakika
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Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi

7 saat önce

Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.

Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi, System.String[]

Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı bulunduğu Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları başladı.


Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı. - EDİRNE

Karaağaç, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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