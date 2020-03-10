Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi - Son Dakika

Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.

(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar - Koray Ustabaşı/İHA)