Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi - Son Dakika

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Edirne'de göçmenlerin bulunduğu bölgeye korona virüs önlemi
7 saat önce
Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Edirne'de, göçmenlerin geçiş güzergahı olarak kullandığı Karaağaç Mahallesi'nde, korona virüs önlemi için dezenfekte çalışmaları yapılıyor.
Edirne'nin göçmenlerin bulunduğu Karaağaç bölgesinde korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla belediye ekipleri tarafından dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına başlandı.
(İsmail Coşkun - Volkan Kayalar - Koray Ustabaşı/İHA)
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