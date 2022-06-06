Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

06.06.2022 10:16

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

Edirne'de gök gürültülü şiddetli sağanak etkili oluyor.

Aniden başlayan sağanak nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bazı kişiler şemsiyeleriyle, bazıları başlarına poşet geçirerek bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlardan Nazım Can, AA muhabirine, daha önce uyarısı yapılan sağanağın başladığını belirtti. Yağmurun bereket olduğunu söyleyen Can "Çok güzel bereket oldu. Çiftçiler için çok iyi oldu bu yağış." dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurmuştu.

Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor
Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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