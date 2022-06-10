Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte yağışın gelecek hafta ortasına kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gök gürültülü sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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