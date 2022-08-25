Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

25.08.2022 00:20
Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Edirne'de gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" ikazla uyardığı kentler arasında bulunan Edirne'de kuvvetli sağanak aniden bastırdı.

Kısa sürede bazı yollarda su birikintileri oluştu. Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, buralarda tedbir aldı, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Son günlerde yüksek nemin etkili olduğu kentte, yağışla birlikte sıcaklık kısmen düştü, hava serinledi.

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü kentte, kuvvetli ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla cumartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kuvvetli sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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