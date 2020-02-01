Edirne'de "Gökteki Eğitimli Gözümüz" projesi kapsamında İHA eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de 'Gökteki Eğitimli Gözümüz' projesi kapsamında İHA eğitimi verildi - Son Dakika

Edirne'de "Gökteki Eğitimli Gözümüz" projesi kapsamında İHA eğitimi verildi

6 saat önce

Edirne Valiliğince "Gökteki Eğitimli Gözümüz" projesi kapsamında 27 katılımcıya İHA eğitimi verildi.

Edirne'de

Edirne Valiliğince "Gökteki Eğitimli Gözümüz" projesi kapsamında 27 katılımcıya İHA eğitimi verildi.

Trakya Kalkınma Ajansı teknik destek programı kapsamında, İl Özel İdaresi toplantı salonunda, Edirne Valiliği İl Basın Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, İl Göç İdaresi, Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ve Orman İşletme İl Müdürlüğünde görevli 27 personele 5 gün boyunca teorik ve pratik eğitim verildi.

Eğitimlerin sonunda kendi alanlarında hizmet sunacak personele "İHA 1" pilot sertifikası verildi.

"Gökteki Eğitimli Gözümüz" projesiyle, tarımda gübreleme, ilaçlama ve bitki sağlığı gibi konularda daha verimli çalışmalar yapılabilmesi, olası afet durumlarında daha hızlı tespit ve müdahalede bulunulması, asayiş, kaçakçılık ve sınır güvenliği konusunda yenilikçi yöntemlerin kullanılması gibi birçok alanda insansız hava araçlarının kullanımının daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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