Edirne'de gönüllülerin ürettiği maskeler polislere dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde gönüllülerin ürettiği maskeler polislere dağıtıldı.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi ve Keşan Sosyal Hizmet Merkezi işbirliğinde "Tedbirli Ol Sağlıklı Kal" projesi kapsamında üretilen ilk maskeler, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, polis ve kolluk kuvvetlerinin her zaman sahada olduklarını belirtti.

Polislerinde kendilerini virüsten koruması gerektiğini ifade eden Helvacıoğlu, "Halkımız üretilen maskelerin dezenfekte edildiğine dair kesinlikle müsterih olsunlar. Virüs salgını bitinceye kadar maske üretimimize devam edeceğiz. İlk etapta 500'e yakın maske üretimi gerçekleştirdik.Bunları polislerimize verdik. Üretim devam ediyor" diye konuştu.