Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü - Son Dakika
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Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü

6 saat önce

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Edirne'de görüş mesafesi sis nedeniyle 30 metreye düşürdü, System.String[]

Edirne'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin azalması, küçük çaplı trafik kazalarına neden oldu. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Şehrin her yerinden görülebilen kentin simge eseri Selimiye Camisi de sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

Sis ve soğuk nedeniyle ağaçlarda buzlanma ve kırağı oluştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte sisin akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Edirne, Polis, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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