Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı

7 saat önce

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi avukat tutuklandı, System.String[]

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında avukat A.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli A.T, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:06 Kaynak: AA
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