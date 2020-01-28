Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet amiri tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet amiri tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet amiri tutuklandı

6 saat önce

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet amiri tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski emniyet amiri tutuklandı, System.String[]

Edirne'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski emniyet amiri tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce görevinden ihraç edilen emniyet amiri A.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli A.S, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.


Sağlık kontrolünden geçirilen A.S, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:14 Kaynak: AA
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