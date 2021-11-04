Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski öğretmen tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen M.A'nın evine gitti.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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