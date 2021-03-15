Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de gözaltına alınan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı

Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kadın tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi kadın tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturmalar çerçevesinde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve talimatla Bank Asya'ya para yatırdığı belirlenen N.Y'yi gözaltına aldı. İstanbul'da örgüte ait yurtta 3 yıl müdürlük yaptığı tespit edilen N.Y, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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