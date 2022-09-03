İstanbul Emniyet Müdürlüğü , dün akşam saatlerinde, mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika › Güncel › Hdp'li Semra Güzel Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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