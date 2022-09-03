Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı - Son Dakika
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Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı

03.09.2022 23:35
Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı

Edirne’de gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklandı.

Edirne'de gözaltına alınan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; dün akşam saatlerinde, mart ayında dokunulmazlığı kaldırılan ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yurt dışına kaçmak üzere Edirne'ye giderken Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile yapılan ortak operasyonla yakalandığını duyurmuştu.

Açıklamada, Güzel'in Edirne yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, aynı araç içerisinde bulunan A.G. (43) ve F.D. (25) isimli kişilerle birlikte gözaltına alındığını belirtilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Güzel, buradaki ifade işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosundan soruşturmanın yürütüldüğü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bağlanarak, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren Güzel, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Adliyesi'nden Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne SEGBİS aracılığı ile bağlanan Güzel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Semra Güzel, Diyarbakır, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hdp'li Semra Güzel Tutuklandı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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