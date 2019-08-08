Son Dakika Haberleri: Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü
Son Dakika Güncel Haber

Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü

1 saat önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.

Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, küçük çocuğa çarparak ölümüne neden olan greyder sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı itiraz, sulh ceza hakimliğince reddedildi.
Alınan bilgiye göre, Keşan Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını, sulh ceza hakimliği değerlendirdi.
Hakimlik, sürücü Akın Cevdet Gündoğan'ın (23) tutuklanması için yapılan itirazı kabul etmedi.
Akın Cevdet Gündoğan idaresindeki greyder, 1 Ağustos Perşembe günü, Şükrüköy köyü çıkışında, 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş'a çarpmış, kazada küçük çocuk hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Havalimanı otobüsü kaza yaptı: 1 ölü, 8 yaralı
İstanbul Havalimanı'ndan yolcu taşıyan otobüs elektrik diğerine çarptı: 1 ölü, 8 yaralı Kırgızistan'daki çatışmalarda 1 kişi öldü, 36 kişi yaralandı Tartıştığı eşini ve kızını, 7 çocuğu evdeyken tüfekle öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:30:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de greyderin çarptığı çocuğun ölümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]