Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi

29.03.2022 16:10
Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı TIR'a yüklenen, gümrük kaçağı 58 araç motoru parçası ile 13 bin 716 gözlük ele geçirildi.

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki akaryakıt istasyonunda yabancı plakalı TIR'a yüklenen, gümrük kaçağı 58 araç motoru parçası ile 13 bin 716 gözlük ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki akaryakıt istasyonunda, otomobilden yabancı plakalı TIR'a koliler yüklendiğini belirledi. Sürücülerin çelişkili ifadelerde bulunması üzerine polis tarafından TIR ve otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 58 araç motoru parçası ile 13 bin 716 gözlük ele geçirildi. Fatura ve belgeleri bulunmayan ürünlere el koyuldu; V.M., G.K. ve M.H. de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı Muğla'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı Çin'in Tibet Bölgesiyle Nepal Arasındaki Ticaret, Araç İhracatının Güçlü Desteğiyle Arttı Çin'in Tibet Bölgesiyle Nepal Arasındaki Ticaret, Araç İhracatının Güçlü Desteğiyle Arttı

Kapıkule Sınır Kapısı, Münir Karaloğlu, Akaryakıt, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Edirne'de 4 kişilik aile silahla vurulmuş olarak bulundu! Gelen detaylar tüyler ürpertti
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
15:58 Vefat eden hastanın yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı! Sağlık Bakanı Koca isyan etti
15:54 Sude'nin şarkılı göndermesi yerini buldu! Mert Öcal'dan "Aynı durumdayım" cevabı jet hızında geldi
15:42 Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast ihbarında yeni gelişme! Başsavcılık'tan Valiliğe: Can güvenliği sağlanmalı
15:40 Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı: Müzakerelerin başından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi
15:39 HDP'li Pervin Buldan: Millet kuru ekmek bulamıyor, o manda yoğurdu yiyin diyor!
15:30 16 kadını saatlik veya gecelik fuhuşa zorlayan çete çökertildi!
15:16 İstanbul'daki müzakere sonrasında Rusya'dan ilk açıklama geldi: Kiev ve Çernihiv'de operasyonlar azaltılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 16:15:50. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de gümrük kaçağı 13 bin 716 gözlük ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement