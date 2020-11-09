Edirne'de gümrük kaçağı 2 bin 592 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Edirne'de, bir otomobilde 2 bin 592 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik marka ve renklerde faturası bulunmayan gümrük kaçağı 2 bin 592 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.H.P'nin işlemleri sürüyor.