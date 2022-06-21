Edirne'de gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Yapılan aramada, 133 şişe gümrük kaçağı içki, 90 paket sigara ve çok miktarda faturasız ürün bulundu.

Edirne 'de düzenlenen operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

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