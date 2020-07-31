Edirne'de gümrük memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M.A, A.R.U. ve E.Ş. tutuklandı, E.K, O.E, S.Ş, O.A. ve S.B. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 10:59

Kaynak: AA

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