Edirne'de gümrük muhafaza memurlarına yönelik rüşvet operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

Diğer zanlılar adli kontrol şartı ve para cezasıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 02:39

Kaynak: AA

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