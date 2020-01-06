Edirne'de gün batımı - Son Dakika

-Drone ile gün batımı Edirne'de doyumsuz gün batımı

EDİRNE - Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, yılın bazı günlerinde güneş bir yağlı boya tablo çizer gibi batıyor.

Pembe, turuncu, yavruağzı ve kırmızının onlarca tonu, kızıla kayan renk cümbüşü ile batan güneşin, tarihi yapılarla oluşturduğu görüntüler kentin tümünü hayran bıraktırıyor.

Türk-İslam eserlerinin zirvesi Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye, Meriç ve Tunca nehirlerini inci gerdanlık gibi süsleyen, adlarını üzerindeki nehirlerden alan tarihi taş köprüler, Edirne Sarayı kalıntıları, Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunlarını yazdığı Adalet Kasrı gurup vakti ayrı bir güzelliğe bürünüyor.