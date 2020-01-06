Edirne'de gün batımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de gün batımı - Son Dakika

Edirne'de gün batımı

6 saat önce

-Drone ile gün batımı Edirne'de doyumsuz gün batımı EDİRNE - Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, yılın bazı günlerinde güneş bir yağlı boya tablo çizer gibi batıyor.

-Drone ile gün batımı Edirne'de doyumsuz gün batımı

EDİRNE - Sultanların gün batımını izlemek için seyir köşkleri yaptırdığı Edirne'de, yılın bazı günlerinde güneş bir yağlı boya tablo çizer gibi batıyor.

Pembe, turuncu, yavruağzı ve kırmızının onlarca tonu, kızıla kayan renk cümbüşü ile batan güneşin, tarihi yapılarla oluşturduğu görüntüler kentin tümünü hayran bıraktırıyor.

Türk-İslam eserlerinin zirvesi Mimar Sinan'ın ustalık imzası Selimiye, Meriç ve Tunca nehirlerini inci gerdanlık gibi süsleyen, adlarını üzerindeki nehirlerden alan tarihi taş köprüler, Edirne Sarayı kalıntıları, Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunlarını yazdığı Adalet Kasrı gurup vakti ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Edirne'de gün batımı

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı
Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
15:58 Cezaevinin havalarını kirletmesinden şikayetçi bucalılar, eylem yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste esrarla yakalandı, adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika
15:58 Ankara-ssb 2019 faaliyetleri basın toplantısı-2 - Son Dakika
15:58 Eskişehir ve kütahya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
15:58 Antalya bakan pakdemirli 2020 hedefimiz 82 milyon fidan - Son Dakika
14:07 Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Son Dakika
14:05 Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 15:58:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de gün batımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]