Çekilen fotoğraflardan oluşturulacak seçki daha sonra sergi olarak düzenlenecek.

Devecihan Kültür Merkezi'nde toplanacak fotoğraf tutkunları gün batımının en güzel izlendiği Sultan II.Bayezid Külliyesi, Mecidiye( Meriç ) Köprüsü, Saraçhane Köprüsü gibi alanlara bırakılacak.

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