227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

21.08.2022 10:54
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından farklı tarihlerde yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Edirne'de düzensiz göçle mücadele faaliyetleri çerçevesinde jandarma ekiplerince yakalanan 227 Afganistan uyruklu göçmen, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na gönderildi. Afgan göçmenlerin charter seferi ile ülkelerine gönderileceği belirtildi. - EDİRNE

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EDİRNE'DEN 227 AFGAN GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ EDİRNE'DEN 227 AFGAN GÖÇMEN, SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi Edirne'den 227 Afgan göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi
Kaynak: İHA

Afganistan, İstanbul, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: 227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul'a gönderildi - Son Dakika
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