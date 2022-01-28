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Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu - Son Dakika

Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu

28.01.2022 16:37

Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesi usta öğreticisi Zafer Günal'ın çalışmalarının yer aldığı "Kırk Hadis-i Şerif" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

Edirne'de Rumeli Kültür Sanat Akademisi Hüsn-i Hat Atölyesi usta öğreticisi Zafer Günal'ın çalışmalarının yer aldığı "Kırk Hadis-i Şerif" adlı sergi sanatseverlerle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Devecihan Kültür Merkezi Hayri Çizel Sergi Salonu'ndaki serginin açılışında yaptığı konuşmada, Günal'ın büyük emek vererek eserlerini oluşturduğunu söyledi.

Soytürk, "Hüsnühat, somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilen Türk-İslam sanatlarının en önemli unsurlarından biridir. Peygamber Efendimizin 40 hadisinin yer aldığı bu sergiye ziyaretçileri, özellikle yarıyıl tatilinde öğrencilerimizle birlikte anne ve babaları bekliyoruz." dedi.

Hattat Zafer Günal da sergiyi 7 aylık bir çalışmayla ortaya çıkardıklarını belirterek, "Kufi, celi divani ve sülüs yazıları ağırlıkta. Sergiyi hazırlarken atölyedeki hocalar ve öğrencilerin de katkıları oldu." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Sergiyi İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı ve sanatseverler ziyaret etti.

Sergi 10 Şubat'a kadar gezilebilir.

Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu
Hadis-i Şerifler hüsnühat ile buluştu

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Rumeli, Edirne, Turizm, İslam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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