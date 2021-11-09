Edirne'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki yolcu yaralandı - Son Dakika

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında motosikletteki yolcu yaralandı.
Cüneyt İbişoğlu'nun kullandığı 22 ABE 432 plakalı motosiklet, Barutluk Mahallesi'ndeki kavşakta Mustafa Körüklü idaresindeki 10 RY 479 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Semra İbişoğlu yaralandı.
İbişoğlu, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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