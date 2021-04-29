Hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Hafif ticari araçla taksi çarpıştı: 3 yaralı

Edirne'de hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edirne'de hafif ticari araçla taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. B.C'nin kullandığı 22 T 0198 plakalı taksi, Olin Kavşağı'nda M.A idaresindeki 34 ZF 4020 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, araç sürücüleri B.C ve M.A ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan D.Z yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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