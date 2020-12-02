Kırklareli'nde hafta sonu kurulan pazar, tedbirler kapsamında cuma günü kurulacak - Son Dakika

Kırklareli'nde hafta sonu kurulan pazar, tedbirler kapsamında cuma günü kurulacak
02.12.2020 13:15
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi kurulan halk pazarı, aynı yerde cuma günleri kurulacak.
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi kurulan halk pazarı, aynı yerde cuma günleri kurulacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karacaibrahim Mahallesi'nde kurulan pazar, cuma günleri aynı yerinde hizmet verecek.
Açıklamada, kısıtlamaların sona erene kadar pazarın cuma günleri kurulmasına devam edileceği belirtildi.
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