Kırklareli'nde hafta sonu kurulan pazar, tedbirler kapsamında cuma günü kurulacak - Son Dakika

Açıklamada, kısıtlamaların sona erene kadar pazarın cuma günleri kurulmasına devam edileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Karacaibrahim Mahallesi'nde kurulan pazar, cuma günleri aynı yerinde hizmet verecek.

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