Edirne'de hakemi darbeden üniversite öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de hakemi darbeden üniversite öğrencisi tutuklandı

25.03.2022 16:18
Edirne'de hakemi darbeden üniversite öğrencisi tutuklandı

Edirne'de, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası maçında çıkan kavgada hakemi darbettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Edirne'de, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası maçında çıkan kavgada hakemi darbettiği belirlenen kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan B.O. Edirne Adliyesine sevk edildi.

B.O. çıkarıldığı Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi Başkanı Yalçın Biçer, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul KYK ve Tekirdağ KYK takımlar arasında oynanan müsabakada, müsabakanın hakemi Yağız Ata Çorbalı'ya Tekirdağ KYK takımı oyuncularının hunharca saldırıp darbettiğini belirtti.

Edirne futbol hakemleri ve gözlemcileri olarak, bu tür saldırılardan korkmadıklarını ve sinmeyeceklerini belirten Biçer, "Hakem arkadaşlarımıza yönelik yapılan her türlü fili saldırıyı ve seyir zevkini bozucu şiddet olayını esefle kınayarak, tüm takımlarımızı Fair Play'e davet ediyoruz. Artık kendilerine sporcu diyemeyeceğimiz şüphelilerden biri tutuklanmış, hakaret ve saldırıyı gerçekleştiren diğer şüpheliler hakkında adli süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Maçta yaşananlar

Turnuva kapsamında 23 Mart'ta Tekirdağ ile İstanbul'daki yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan takımlar Saraçhane Futbol Sahası'nda karşılaşmış, Yağız Ata Çorbalı tarafından yönetilen karşılaşmanın 20. dakikasında verilen penaltı kararına Tekirdağ'dan gelen öğrenciler itiraz ederek hakemle tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sırasında hakeme top ve krampon atan sporculardan bazıları da hakemi darbetmişti, bu sırada diğer futbolcular ve yan hakem Emrah Torgut kavgayı ayırmaya çalışmış, yaralanan hakemler Çorbalı ve Torgut hastaneye götürülmüştü.

Olayla ilgili 3'ü futbol oynayan diğerleri de seyretmek için gelen 6 öğrenci gözaltına alınmış, hakemler şikayetçi olmuştu.

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Kredi Yurtlar Kurumu, Tekirdağ, Futbol, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de hakemi darbeden üniversite öğrencisi tutuklandı - Son Dakika
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