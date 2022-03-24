Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı - Son Dakika
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Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı

24.03.2022 13:31

Edirne'de hakemler, futbol karşılaşmasında hakem arkadaşlarının darbedilmesini protesto etmek için turnuva kapsamında oynanacak maçı yönetmedi.

Edirne'de hakemler, futbol karşılaşmasında hakem arkadaşlarının darbedilmesini protesto etmek için turnuva kapsamında oynanacak maçı yönetmedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen 35. Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Futbol Turnuvası'nın dünkü maçında yaşanan olaya tepki gösteren diğer hakemler, Sakarya- Yalova takımları arasında oynanacak karşılaşmaya çıkmadı.

Turnuvaya katılan Sakarya KYK yurdunda kalan öğrencilerden Burak Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeşil sahalarda kavgaların yaşanmasının üzücü olduğunu söyledi.

Hakemlerin sahaya çıkmaması nedeniyle diğer takımların mağdur olduğunu belirten Kaya, "Hakemler maça çıkmıyor. Tekirdağ takımının yaptığı hatadan dolayı bu kadar insan mağdur oldu." dedi.

Serkan Baskıç ise tatsız bir olay yaşandığını belirterek, "Olayların bu noktaya gelmesi doğru değil. Hakem arkadaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sahaya gelince öğrendik maçın oynanmayacağını." diye konuştu.

Maçta yaşananlar

Turnuva kapsamında dün Tekirdağ ile İstanbul'daki yurtlarda kalan öğrencilerden oluşan takımlar Saraçhane Futbol Sahası'nda karşılaşmış, Yağız Ata Çorbalı tarafından yönetilen karşılaşmanın 20. dakikasında verilen penaltı kararına Tekirdağ'dan gelen öğrenciler itiraz ederek hakemle tartışmaya başlamıştı.

Tartışma sırasında hakeme top ve krampon atan sporculardan bazıları da hakemi darbetmişti, bu sırada diğer futbolcular ve yan hakem Emrah Torgut kavgayı ayırmaya çalışmış, yaralanan hakemler Çorbalı ve Torgut hastaneye götürülmüştü.

Olayla ilgili 3'ü futbol oynayan diğerleri de seyretmek için gelen 6 öğrenci gözaltına alınmış, hakemler şikayetçi olmuştu.

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi olayı kınayan açıklama yayımlamıştı.

Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı
Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı
Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı
Edirne'de hakemler arkadaşlarının darbedilmesine tepki göstererek maça çıkmadı

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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