Edirne'de Hakkında Hapis Cezası Bulunan 5 Hükümlü Yakalandı
1 saat önce
Edirne'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Edirne
'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve teknik takip sonrası kent merkezinde bazı evlere operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü M.A, "Cebir, tehdit veya hile kullanarak Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılan hükümlüler Y.D, M.D, O.M ve S.B yakalandı.
Şüpheliler Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:28 Kaynak: AA
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