Edirne'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde gerçekleştirilen uygulamada bin 890 kişinin sorgusu yapıldı.

Uygulamada, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü S.H. ile 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç yakalandı.

İki hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan H.D, K.C ve N.P de gözaltına alındı.

Şüphelilerden, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C ve N.P serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda 18 araç sahibi ve sürücüsüne çeşitli maddelerden 32 bin 530 lira ceza yazıldı.