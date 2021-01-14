Edirne'de halk eğitim kursları salgın tedbirleriyle yeniden açıldı - Son Dakika

Edirne Halk Eğitimi Merkezindeki kurslar yeniden başlatıldı.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan kursiyerler, salgın tedbirleri altında kurslara devam ediyor.

Kursiyerler kuaförlük, Edirnekari boyama sanatı, üç boyutlu şekillendirme, iğne oyası, dolgu oyuncak bebek yapımı gibi kurslara katılıyor.

Edirne Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Halk Eğitimi Merkez Müdürü İlhan Dinç, kursları ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi.

"Evde bu süreç sıkıcı geçti"

Kursa katılan ev hanımı Neşe Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurslarda sosyalleştiklerini söyledi.

Yeni şeyler öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gider, "Kurs hasretimiz sonra erdi. Salgından dolayı kapalıydı kurslar, evde bu süreç sıkıcı geçti. Sürekli ev işleri... Arkadaşlarımızı gördüğümüz için mutluyuz. 7 yıldır buraya geliyorum. Kadın giyim kursuna devam ediyorum, evde tabi bunları yapamıyorduk" diye konuştu.

Kuaförlük kursuna devam eden Esen Ocak da kursun, salgın tedbirleri kapsamında 20 Kasım'da kapandığını anımsattı.

Kursun yeniden açılmasından dolayı çok mutlu olduklarını anlatan Ocak, ustalık belgesi almak için sabırsızlandığını kaydetti.