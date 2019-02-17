Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Halk Oyunları İl Birinciliği" Yarışması Düzenlendi

Edirne'de "Halk Oyunları İl Birinciliği" Yarışması Düzenlendi

20 dakika önce

Edirne'de düzenlenen Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması başladı.

Edirne'de
Edirne'de düzenlenen Okul Sporları ve Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması başladı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından Trakya Üniversitesi Kırkpınar BESYO 75. Yıl Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya, gençler ve minikler kategorilerinde 5 okul katıldı.

Edirne Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, halk oyunlarının millet olma özelliği oluşturan toplumlarda milli birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan sosyal bütünleşmeyi sağlayan unsurlarından biri olduğunu aktardı.

Halk oyunlarının gençlere sorumluluk, özgüven, dikkatli olma takım ruhunu aşıladığını belirten Ak, "Halk oyunları size hayatın inceliğini ve zevkini öğretir. Sizleri dinlendirirken ve eğlendirirken aynı zamanda bedensel ve ruhsal gelişiminize katkı sunar. Halk oyunlarının yaşaması ve yaşatılmasına katkıda bulunan ve bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:39 Kaynak: AA

Türkiye, Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne, Spor
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