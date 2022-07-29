EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

29.07.2022 18:57

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan G.N.H. yönetimindeki aracı durdurdu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği personeli ve narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 9 milyon lira olan 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi. Sürücü G.N.H. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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