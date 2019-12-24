Edirne'de hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de hareket halindeki araç yandı - Son Dakika

Edirne'de hareket halindeki araç yandı

6 saat önce

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de hareket halindeki araç yandı, System.String[]

Edirne'de, seyir halindeyken yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 25 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Otomobilini durduran sürücü Doğutürk, araçtan çıkarak itfaiyeye ve polise haber verdi.

Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Doğutürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken alevleri görünce aracını durduğunu ve kendini dışarı attığını anlattı.

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı
Ev sahibine kızan kiracı boşalttığı evi yaktı Freni boşalan tır beş aracı biçti Konya'da 242 hayvanın telef olduğu ahır yangınında 1 milyon liradan fazla zarar meydana geldi

Son Dakika Haberleri
00:54 Gazze'deki Hristiyanlar, Noel münasebetiyle ayin düzenledi - Son Dakika
00:50 Berberler ve kuaförler Karabük'teki festivalde hünerlerini sergiledi - Son Dakika
00:50 Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
00:48 İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI - Son Dakika
00:48 Almanya Yunanistan'daki sığınmacı çocukları kabul etmeye yanaşmıyor - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:00:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de hareket halindeki araç yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]