Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

22.06.2022 09:06
Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor

Edirne'de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Edirne'de buğday tarlalarında hasat mesaisi başladı.

Kent genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar buğday arazisi, başakların olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, hasadın bereketli başladığını söyledi.

İlk biçilen yerlerde rekoltenin güzel olduğunu belirten Arabacı, hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Tarım kenti Edirne'nin Türkiye'nin önemli buğday üretim alanlarından olduğunu dile getiren Arabacı, "Verimler başlangıç olarak güzel. Ekildiği bölgeye göre değişmekle birlikte dekardan ortalama 400-500 kilogram verim alınıyor. İnşallah hasat ilerledikçe daha da güzel verimler alınır. Verimin iyi olması sürdürülebilir üretim için çok önemli. İnşallah hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçiririz." diye konuştu.

Değirmenyeni köyü sakinlerinden üretici Latif Ar, bahar aylarında yaşanan bölgesel kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu ifade etti.

Hasadın güzel başladığını dile getiren Ar, şunları söyledi:

"Allah'a şükürler olsun. Ne devletimize ne milletimize kötülük gelmesin, bizlere de bol bereket versin. Gidip dışarıdan buğday aramayalım, halkımızı kendimizi besleyelim. Bahar aylarında az yağış almamıza rağmen verimler iyi. Biz çiftçi olarak üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin, milletimizin yanındayız."

Büyükdöllük köyü üreticilerinden Ali Bozdoğan ise hasadın verimli başladığını belirterek, ilerleyen dönemden daha umutlu olduklarını vurguladı.

YORUMLAR
500
ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor ŞANLIURFA - Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde buğdayda 200 bin ton rekolte bekleniyor Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı Kahramanmaraş'ta buğday hasadı başladı Buğday hasat şenliği düzenlendi Buğday hasat şenliği düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 09:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne'de hasadına başlanan buğdayın rekoltesi yüz güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement