EDİRNE'DE HASANAĞA DERESİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KEPÇENİN SETLERİ YIKMASI SONUCU YAŞANMIŞ - Son Dakika
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EDİRNE'DE HASANAĞA DERESİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KEPÇENİN SETLERİ YIKMASI SONUCU YAŞANMIŞ

25.10.2022 20:30

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hasanağa Deresi'nde 5 gün önce meydana gelen balık ölümlerinin, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ndeki kepçe operatörünün hatası sonucu yaşandığını söyledi.

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, Hasanağa Deresi'nde 5 gün önce meydana gelen balık ölümlerinin, Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'ndeki kepçe operatörünün hatası sonucu yaşandığını söyledi. Gürkan, Kepçenin çalışması sırasında oradaki setlerin yıkılması sonucu maalesef su gerekli tedbirler alınana kadar kontrolsüz bir şekilde Hasanağa Deresi'ne ulaşmış ve Hasanağa köyünün orada balık ölümleri ve derenin kirlenmesine neden olmuş dedi.

Hasanağa köyündeki Hasanağa Deresi'nde 20 Ekim'de balık ölümleri yaşandı. Suyun renginin değiştiğinin görüldüğü nehirden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkilileri örnek aldı. Ölümlerin nedeninin Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde sızıntı sularının depolanması amacıyla yapılan boru çalışması sırasında kepçe hatasından kaynaklandığı belirlendi.

Edirne Belediyesi'nin de üyesi olduğu Edirne Katı Atık Yönetim Birliği (EDİKAB) tarafından çalıştırılan işletmeye, geçen günlerde 657 bin lira ceza kesildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, konuyla ilgili dün EDİKAB'ın Ekim ayı toplantısında açıklama yaptı. Sızıntı sularının çöpten enerji üretiminin arttırılabilmesi için çok önemli olduğuna vurgu yapan Gürkan, hatanın kepçe operatöründen kaynaklandığını söyleyerek, Bize gelip birileri deseler ki; 'ya şu sızıntı sularını bize verin', vermeyiz. Niye o sızıntı suları toplanıyor, tekrar çöpün üzerine konuluyor ki çöpteki bakteri yoğunluğu arttırılsın diye. Önümüzdeki yıl için 4 milyon metreküp sızıntı su lazım bizim çöpteki enerjiyi artırabilmemiz için. Maalesef bizim çöpümüzde o kadar sızıntı suyu çıkmıyor, keşke çıksa. Sızıntı suyu çöpün kendisi için, çöpün çürümesini, bakteri oluşumunu artırabilmek için bu kadar gerekli olan bir su. Bu anlamda kıymetli bir su. Onu biz niye salalım Kepçenin çalışması sırasında oradaki setlerin yıkılması sonucu maalesef su gerekli tedbirler alınana kadar kontrolsüz bir şekilde Hasanağa Deresi'ne ulaşmış ve Hasanağa köyünün orada balık ölümleri ve derenin kirlenmesine neden olmuş diye konuştu.

'GEREKLİ DENETİMİ YAPTIK'

Belediyenin konuyla ilgili denetimi yerine getirdiğinin altını çizen Gürkan, Arkadaşlar demişler ki; 'Belediyenin denetim görevi var, niye denetim yapmıyor' Çevre Şehircilik Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü 20 Ekim 2022'de saat 11.00 ile 15.45 arası gelip denetim yapıyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne kim şikayetçi oluyor, 'gelin denetleyin' diye Tutanakta imzası var. Bizim şirketin teknik personeli Olcay Ayluayan. Böyle bir şey olabilir mi Bizim ihbarımız ve şikayetimiz sonucu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü gelip denetim yaptı. 657 bin lira da firmaya ceza kesildi. Biz Edirne Belediyesi olarak da Katı Atık Birliği olarak da denetim görevimizi yapmışız. İhbarımızı, şikayetimizi yapmışız bunun üzerine ceza da kesilmiş ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son dakika haberleri! Edirne'de Hasanağa Deresi'ndeki balık ölümleri kepçenin setleri yıkması sonucu yaşanmış Son dakika haberleri! Edirne'de Hasanağa Deresi'ndeki balık ölümleri kepçenin setleri yıkması sonucu yaşanmış Hasanağa Deresi'nin kirlenmesi kepçe operatörünün yanlış işleminden kaynaklanmış Hasanağa Deresi'nin kirlenmesi kepçe operatörünün yanlış işleminden kaynaklanmış

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Son Dakika Güncel EDİRNE'DE HASANAĞA DERESİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KEPÇENİN SETLERİ YIKMASI SONUCU YAŞANMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EDİRNE'DE HASANAĞA DERESİ'NDEKİ BALIK ÖLÜMLERİ KEPÇENİN SETLERİ YIKMASI SONUCU YAŞANMIŞ - Son Dakika
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