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Edirne'de hasanağa deresi siyah akmaya başladı
6 saat önce
Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı (EK - 2) - DERENİN TEMİZ AKTIĞI GÖRÜNTÜLER.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı (EK - 2) - DERENİN TEMİZ AKTIĞI GÖRÜNTÜLER
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