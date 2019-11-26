Son Dakika Haberleri: Edirne'de hasanağa deresi siyah akmaya başladı
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Edirne'de hasanağa deresi siyah akmaya başladı

6 saat önce

Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı (EK - 2) - DERENİN TEMİZ AKTIĞI GÖRÜNTÜLER.

Edirne'de Hasanağa Deresi siyah akmaya başladı (EK - 2) - DERENİN TEMİZ AKTIĞI GÖRÜNTÜLER

Edirne'de hasanağa deresi siyah akmaya başladı

Hasanağa, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:32 Kaynak: DHA
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