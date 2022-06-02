Edirne'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında program düzenlendi

Edirne'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında açılış programı düzenlendi.

Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen programda Halk Eğitimi Merkezleri usta öğreticileri ve kursiyerlerinin yaptığı ürünler sergilendi.

Programda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Meriç İlkokulu öğrencilerinden oluşan Mehter Takımı ile Balkan Dans Grubu Folklor gösterileriyle karşılandı.

Vali Kırbıyık, mehter gösterisi sonrası öğrencileri tebrik etti, hatıra fotoğrafı çekildi.

Programda, hafta kapsamında düzenlenen slogan yarışmasında dereceye giren öğretmenlere ödülleri Kırbıyık tarafından verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kırbıyık ve beraberindekiler, usta öğreticiler ve kursiyerlerinin yaptığı ürünlerinden oluşan 30 stant ve 8 talika standı gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Programa, Edirne Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Hakan Yavuz Erdoğan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Selim Ak, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam ve İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal katıldı.