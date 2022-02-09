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Edirne'de hayat buz tuttu - Son Dakika

Edirne'de hayat buz tuttu

09.02.2022 21:14

Edirne'de hayat buz tuttuEDİRNE Edirne'de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte süs havuzları, nehir kenarları ve yollar buz tuttu.

Edirne'de hayat buz tuttu

EDİRNE Edirne'de hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte süs havuzları, nehir kenarları ve yollar buz tuttu.

Edirne'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı. Balkanlara yakın köyler beyaza bürünürken, kent merkezinde ise buzlanma ve don olayları meydana geldi. Tunca Nehri kenarı, süs havuzları ve yollarda buzlanmaların oluştuğu görüldü.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye düştüğü kentte, sabahın erken saatlerinde işe gitmek araçlarıyla için yola çıkan vatandaşlar buzlanma nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri ana arterler başta olmak üzere kentin çeşitli noktalarında işaretleme ve dubalama çalışması yaparak araç sürücülerini dikkatli gütmeleri yönünde uyardı. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş kaldığı görüldü. Saraçlar Caddesi'nde soğuk hava dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinler de esnafın attığı ekmeklerle beslendi.

"Araçlar, yollar ve havuzlar dondu"

Vatandaşlardan Osman Yılmaz, "Havuzlar donmuş, dükkanımızı açmaya geldik. Yollarda buzlanma var. Hava da soğuk. Araçlar kayıyor. Şehir merkezlerinde de havuzlar dondu. Havanın soğuk olduğu belli. Araçlar, yollar ve havuzlar donuyor. Dükkanları açmak için sıkıntı oluyor. İnsanların gezmesi engelleniyor. Dükkanı normalde 8 de açıyoruz ama 9 buçuğa kadar havalar soğuk" dedi.

"İş yerimin önündeki su birikintisi buz tutmuş"

Vatandaşlardan Levent Yaçı, "Bu sabah don olayı ile karşılaştık kestirme olsun diye arka yollardan gidiyorum. Ama kar lastiği de olsa orda trafik akışı olmadığı için don olayı daha fazla yaşanıyor. Bayırlardan çıkarken araba kayıyor. Araçların daha çok geçtiği yollardan gidilirse daha iyi olur. Lütfen çok dikkat edelim. İş yerimin önünde su birikintisi vardı. O bile buz tutmuş. Hatta araçları bırakın vatandaşlarımız bile su birikintilerine basarken dikkatli olması lazım" dedi.

Edirne'de hayat buz tuttu
Edirne'de hayat buz tuttu
Edirne'de hayat buz tuttu

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Tunca Nehri, Tragger, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de hayat buz tuttu - Son Dakika


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